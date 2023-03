Die Babyboomer in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan sind im September 2022 im Rahmen des Forschungsprojekts „Ageing Smart – Räume intelligent gestalten“ befragt worden. Untersucht wurde vom Fachgebiet Stadtsoziologie der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau das Alltagsleben, die Wohnsituation und die Wahrnehmungen der Babyboomer und der angrenzenden Jahrgänge. 694 Bürger zwischen 50 und 75 Jahren – 24 Prozent der angeschriebenen Personen – in der Verbandsgemeinde haben sich der Universität zufolge an der Befragung beteiligt. Vorgestellt werden die Ergebnisse am Mittwoch, 15. März, um 19 Uhr in der Fritz-Wunderlich-Halle.