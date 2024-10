Im Offenbacher Klostergarten herrscht am Samstagvormittag Gewusel und Stimmengewirr. Unter zumeist blauem Himmel packt eine stattliche Schar von Helfern bei der Traubenlese in dem Weinberg auf der Anhöhe über der Glantalgemeinde an.

Gut vier Wochen später als entlang der Weinstraße, wo die Traubenernte für den Federweißen schon Mitte August eingesetzt hat, weisen im Klostergarten