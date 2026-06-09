Erst ein Jahr aktiv und trotzdem schon sehr erfolgreich. Zwei Bogenschützen der Schützengilde Hinzweiler räumen ab.

Beim 6. Häja Midsommar Turnier des SSC Hubertus Haag haben drei Bogenschützen der Schützengilde Hinzweiler starke Leistungen gezeigt. Das beliebte 3D-Outdoor-Turnier fand am Samstag, dem 6. Juni 2026, auf dem Gelände des SSC Hubertus Haag in Morbach-Haag im Hunsrück statt. Das Turnier zählt seit Jahren zu den beliebten Veranstaltungen der 3D-Bogensportszene. Auf einem anspruchsvollen Parcours mit 28 Stationen stellten die Teilnehmer ihr Können unter Beweis. Aufgrund der großen Nachfrage war die Veranstaltung bereits im Vorfeld ausgebucht. Insgesamt gingen 140 Schützinnen und Schützen in 28 Fünfergruppen an den Start.

Die Schützengilde Hinzweiler war mit drei Teilnehmern vertreten: Trainer Jochen Lanius sowie Sven Igel und Ronghui Gao, die beide erst im vergangenen Jahr mit dem Bogensport begonnen haben. Trotz ihrer noch jungen Erfahrung konnten sie beachtliche Erfolge erzielen.

Anspruchsvoller Parcours

Bei durchwachsenem Wetter mit Sonnenschein und teils kräftigem Wind meisterten die drei Hinzweiler- Schützen den anspruchsvollen Parcours mit Bravour. Besonders erfolgreich war Sven Igel, der mit 442 Punkten den ersten Platz in seiner Klasse belegte. Ronghui Gao erreichte mit 314 Punkten den zweiten Platz ihrer Klasse und sicherte sich damit ebenfalls einen Platz auf dem Siegerpodest.

Auch Jochen Lanius zeigte eine starke Leistung. Mit 472 Punkten platzierte sich der erfahrene Bogenschütze und Trainer in seiner Klasse unter den Top Ten und bestätigte damit seine konstante Form.

Ideal für Einsteiger

Die erfolgreichen Ergebnisse unterstreichen die gute Trainingsarbeit und zeigen zugleich, dass auch Einsteiger innerhalb kurzer Zeit beachtliche Leistungen erzielen können. Entsprechend zufrieden kehrten die drei Teilnehmer nach einem langen Turniertag aus dem Hunsrück zurück.