Die erste Aktion „Rh(w)eingrafenwanderung goes Panoramabar“ in Grumbach hat am Sonntag alle Erwartungen übertroffen. Fast 100 Wanderfreunde nahmen an der Veranstaltung teil und genossen eine fünf Kilometer lange Wanderung entlang des Rheingrafen-Wanderweges.

Die Idee zur Veranstaltung hatte Ortsbürgermeisterin Beatrice Michel nach einer Weinprobe in Lauterecken. Zusammen mit der Vereinsgemeinschaft der Ortsgemeinde wurde die Wanderung organisiert, die auf große Resonanz stieß – ähnlich wie die Weinwanderungen in Wolfstein und dem Schönenberg-Kübelberger Ortsteil Schmittweiler. Ein Höhepunkt der „Rh(w)eingrafenwanderung“ war das Angebot von Weinen aus der Region. Philipp Kreischer, Winzer aus Buborn, servierte an den Raststationen Rot- und Weißweine sowie Prosecco, allesamt aus Trauben seines Weinbergs Klosterberg in Offenbach-Hundheim. Die Wanderung wurde von Hans-Ludwig Altes angeführt. Er gab an drei Raststationen Einblicke in die Dorfgeschichte. Ziel war das Bürgerhaus, wo ein kleines Weindorf aufgebaut worden war. Dort konnten die Teilnehmer neben den Weinen auch Flammkuchen und Gegrilltes genießen.