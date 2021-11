Zuletzt gab es eine 26:30-Auswärtsniederlage für die HWE Erbach-Waldmohr beim SV Bous. Am Samstag in Waldmohr (17.30 Uhr/Rothenfeldhalle) will sie den verlustpunktfreien Tabellenführer TuS Elm-Sprengen ärgern.

Die Niederlage war auch der schwierigen Situation geschuldet, dass das Torhüterduo fehlte. Hinzu kam eine frühe Rote Karte für Kreisläufer Rokas Vaitekunas und ein zusätzlicher Feldverweis für Glen Luga, sowie eine ohnehin dünne Personaldecke. „Vor uns spielt die C-Jugend, nach uns die zweite Mannschaft. Es sind auf jeden Fall Leute in der Halle, das brauchen wir“, sagt HWE-Trainer Daniel Thum. Elm-Sprengen sei eine erfahrene Mannschaft, die mit viel Überblick spiele und zudem über gute Torhüter verfüge. „Wenn wir mit dem Kampf spielen, mit dem wir in Bous angetreten sind, ein Kampf, den ich sehr lange vermisst habe bei meiner Mannschaft, gerade bei Auswärtsspielen, dann ist alles drin“, sagt Thum, der ein enges Spiel erwartet. Mit 6:4 Punkten kämpft die HWE um den Anschluss an die Spitzengruppe.