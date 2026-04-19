Benno Natter – Familienmensch, Sportler, Menschenfreund: Er feiert am 19. April seinen 100. Geburtstag. Ein Weggefährte erinnert sich an gemeinsame Zeiten.

Es ist fast 40 Jahre her, dass sich unsere Wege erstmals kreuzten: am Mittwoch, 31. Dezember 1986, beim Silvesterlauf in Kottweiler-Schwanden. Es war mein erster Lauf. In der Umkleide begrüßten alle mit einem nicht zu überhörenden „Hallo, Benno!“ den schmächtigen älteren Herrn in kurzer hellblauer Sporthose, hellem Rollkragenpullover und blauem Trägershirt mit gelber Aufschrift „ TV Brücken“. Gegen die Kälte trug er eine Damenstrumpfhose. Mein Lauffreund Bernhard Kurtze schnürte gerade seine Schuhe und sagte knapp: „Wenn du denne packscht, bischde gut.“

Bei Kilometer fünf in Ramstein zog Benno an mir vorbei – kleine, schnelle Schritte, so gleichmäßig wie eine Nähmaschine. Ein prägendes Erlebnis und eine Lektion: Unterschätze niemanden. Sammle Erfahrung und lerne daraus. Schon im Sommer 1987 trainierten wir gemeinsam, oft mit Ausdauersportler und Spitzenläufer Lothar Becker. In diesen Stunden lernte ich den Menschen Benno kennen.

Von Beruf Diamantschleifer

Aufgewachsen in kleinen Verhältnissen, packte er früh mit an. In den 1930er Jahren war es selbstverständlich, nach der Schule in der elterlichen Landwirtschaft zu helfen. Wie viele Brücker seiner Generation erlernte er nach der Volksschule den Beruf des Diamantschleifers.

Die Wirren der Nachkriegszeit waren von harter körperlicher Arbeit geprägt. Am Wochenende ging der junge Bursche mit Freunden gern tanzen – besonders zum Dreivierteltakt. Beim Walzer lernte er seine spätere Ehefrau Elli kennen, die im Februar 2018 verstarb. Der Niedergang der Diamantschleiferei in den 1960er Jahren traf auch Familie Natter. Benno gab seinen Beruf auf und wechselte – wie viele seiner Zunft – in einen Industriebetrieb nach Homburg, in dem er bis zum Renteneintritt als Schleifer arbeitete.

Nicht nur Kindheit und Jugend prägen seine Erinnerungen. In den 1960er Jahren lernten fast eine ganze Generation Brücker Kinder bei „Benno und Eddel“ in „Bauerjobs-Saal“ ihre ersten Purzelbäume, den Handstand und kräftigten sich an Reck und Barren. Einer seiner früheren Schützlinge, Theo Moritz, erinnert sich: „Benno und der 2006 verstorbene Edmund Huber hatten dieses gewisse Händchen, um Kindern den Spaß an der Bewegung zu vermitteln.“ Benno war Gründungsmitglied des Turnvereins, der 1964 aus dem Sportverein Brücken hervorging, und gehörte zu den ersten, die die Trimm-Trab-Bewegung im Südkreis anführten.

Mit 69 noch Marathon und durch die „Grüne Hölle“

Mit den Brücker Läufern um Guido Defland entdeckte Benno seine Leidenschaft für den Ausdauersport. Aus den „verrückten Waldläufern“, wie sie in Brücken liebevoll genannt wurden, entstand rasch die Abteilung der Cross- und Langstreckenläufer im Turnverein. Sie wurden weit über die Westpfalz hinaus als Synonym für Bescheidenheit und Ausdauer bekannt.

Zu seinen Erfolgen zählen die Deutschen Meisterschaften im Crosslauf im bayerischen Lautenbach. 1986 wurde Benno im Alter von 60 Jahren Dritter. Neunmal lief das Energiebündel durch die „grüne Hölle“ – die Nordschleife des Nürburgrings. 1995 stand er nach 23,8 Kilometern mit 69 Jahren ganz oben auf dem Podest und gewann souverän seine Altersklasse. Seine Marathonbestzeit setzte er 1991 in Herxheim: 3:02 Stunden über 42,195 Kilometer.

Herausragende Leistung: Aufnahme aus dem Jahre 1995, als Benno Natter in seiner Altersklasse beim Nürburgringlauf siegte. Foto: Schmidt/oho

Bei seinem letzten Kuseler Team-Triathlon wollte er still und leise über die Ziellinie gehen. Doch Veranstalter Eckhard Steuer bereitete ihm einen großen Empfang: Hunderte Lauffreunde bildeten ein Spalier und verneigten sich vor ihrem Vorbild.

In den 1990er Jahren unternahm Benno mit den „Jedermännern“, einer Abteilung des Turnvereins, mehrtägige Rucksackwanderungen durch deutsche Mittelgebirge. Gemessen an Größe und Gewicht trug er wohl den schwersten Rucksack. Manchmal fürchteten wir, er könne unter der Last zusammenbrechen. Spätestens nach zwei Tagen marschierte er wieder vorneweg.

In den vergangenen zehn Jahren wurde es ruhiger um Benno. Auch wenn es ihm nicht immer leichtfällt, geht er fast täglich mit Betreuerin Marliese eine kleine Runde, spielt gern Mühle und liest morgens die RHEINPFALZ.

Der Autor

Reinhard Schmidt hat viele Beiträge für die RHEINPFALZ verfasst, darunter viele Geschichten über Menschen in der Region, ihre Hobbys und Besonderheiten und immer wieder über das rege Vereinsleben.