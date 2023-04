Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit rund sechs Wochen wohnen die ersten Menschen im Neubau am Grabenpfad. In Kürze zieht auch die Ökumenische Sozialstation Kusel-Altenglan nach, die im Erdgeschoss und im ersten Stockwerk des ehemaligen VKE-Gebäudes eine Tagespflege anbieten wird. Rund eine Million Euro wurden nach Angaben des Vorsitzenden Ralf Lehr investiert.

Aktuell laufen die Abschlussarbeiten der Firma Zimmer am Grabenpfad auf Hochtouren. In dem früheren Geschäftshaus wird noch an der Beleuchtung geschraubt. Das Außengelände wird