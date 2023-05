Die Öffentlichkeit soll nach dem Wunsch des Kuseler Stadtrats weiterhin in die Neugestaltung der Lehnstaffel eingebunden werden. Dabei geht es um das Gelände hinter dem kleinen Torbogen zwischen Engler und Gilcher, das aktuell als Parkplatz genutzt wird. Das Areal zieht sich zudem nach Osten hinter das Stadtwerke-Gebäude bis hin zu dem Treppchen, das auf den Parkplatz führt. Nachdem die Siegerentwürfe vor kurzem in der Fritz-Wunderlich-Halle vorgestellt worden waren, sollen sie nun nochmals öffentlich ausgestellt werden. Nicht zuletzt deshalb, weil nur wenige Interessierte – auch nicht aus dem Stadtrat – in die Fritz-Wunderlich-Halle gekommen waren.

Eine der Ideen sieht einen Neubau aus Holz vor, der für seniorengerechtes und betreutes innerstädtisches Wohnen genutzt werden kann. Vorgeschlagen wird ferner ein Park mit Spieleangeboten, Ruhebereich und urbanen Gärten, erläuterte Stadtbürgermeister Jochen Hartloff dem Stadtrat. Der zweite prämierte Entwurf geht von einem gemischten Quartier aus, das drei viergeschossige Bauten mit unterschiedlichen Wohnungstypen sowie Läden und Gastronomie im Erdgeschoss beinhaltet. An der Lehnstraße wird zudem ein dreigeschossiger Neubau mit Tiefgarage vorgesehen. Das Konzept, das den dritten Preis erhielt, besteht aus einem Ensemble von fünf Gebäuden mit unterschiedlicher Geschosszahl. Zudem werden bestehende Wege eingebunden, und eine Treppe zum Bangert soll entstehen.

Wie die Baulücke und Brache in der Stadtmitte bebaut und genutzt werden könnte, will der Stadtrat in einer seiner nächsten Sitzungen entscheiden. Für die Umsetzung bedarf es eines Investors.