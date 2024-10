Die Stadt Kusel liebäugelt mit einem besonderen Kita-Neubauprojekt. Wie Stadtbürgermeister Martin Heß ( CDU) in der Stadtratssitzung am Donnerstagabend informierte, ist die protestantische Kindertagesstätte Paul Gerhardt im Kuseler Schleipweg in die Jahre gekommen und baulich in schlechtem Zustand. Eine Instandsetzung wäre Heß zufolge unwirtschaftlich. Irgendwann werde es unumgänglich, nach einer Alternative zu suchen, sagte er.

Eine Möglichkeit dabei sei, eine neue Kita beim Alten- und Pflegeheim Zoar in der Fritz-Wunderlich-Straße zu planen – mit der Stadt als Bauträgerin sowie evangelischer Kirche und dem evangelischen Diakoniewerk Zoar als Träger der Kita. Diese könnte dann teilweise auch als Betriebskita für die Angestellten des Alten- und Pflegeheims genutzt werden. Heß betonte, dass es sich zunächst lediglich um eine Überlegung handele und das Vorhaben beziehungsweise die Planung noch in den Kinderschuhen stecke. Verschiedene Förderoptionen müssten sich zudem angeschaut werden.