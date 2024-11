Die Kreisstadt Kusel könnte bald um einen Kinderspielplatz reicher sein. Der Stadtrat hat sich darauf verständigt, im Zuge der Erneuerung des Kochschen Markts die Grünfläche hinter dem Rotenturm-Café mit Spielgeräten für Kinder und Jugendliche zu bestücken.

In der Kuseler Innenstadt fehlt ein Spielplatz – darüber sind sich mehrere Stadtratsmitglieder einig. „Für Musikveranstaltungen gibt es so viele andere Möglichkeiten“, sagte etwa Stephan Just (Grüne) in der jüngsten Sitzung des Kuseler Stadtrats und ergänzte mit Blick auf die Grünfläche hinter dem Café Rotenturm: „Wir sollten gucken, dass wir die Prio hier auf einen Spielplatz legen.“ Für beides – Fläche für Veranstaltungen wie die Sommermusik sowie ein Spielplatz – sei die Wiese nämlich schlicht zu klein, hatte die Planerin vom Büro Stadtgespräch aus Kaiserslautern zuvor erläutert. Sie stellte in der Sitzung den Vorentwurf für die Erneuerung des Kochschen Geländes vor. Mittel aus dem Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren“ stehen der Stadt hierfür in Aussicht.

Gleich ein ganzes Bündel an Gestaltungsaspekten hatte die Planerin mitgebracht, die es für die weiteren Planungen zu besprechen galt. So soll es künftig ein barrierefreies WC auf dem Platz geben. Wo der ideale Standort dafür ist, das soll das Büro nun prüfen. Das Pflaster erneuern oder nicht, lautete eine weitere Frage. Dieses sei schließlich nicht mehr tragbar, bekräftigte der erste Beigeordnete Ulrich Ernst ( CDU). Die Bedenken des Stadtbürgermeisters: dass sich auf diesem Weg eventuelle Mängel in der Abdichtung der Tiefgarage offenbaren und sich gleich die nächste Baustelle auftut.

„Es gibt Städte, die leben von solchen Wasserspielen“

Ein weiterer Diskussionspunkt: eine Bühne beziehungsweise deren möglicher Standort. Die jetzige Bühne sei recht mühsam aufzubauen, eine Leichtkonstruktion, die mittels Bodenhülsen verankert wird, soll künftig Abhilfe schaffen. Hierfür unterbreitete Jochen Koch (CDU) den Vorschlag, neben dem Kochschen Gelände weitere Standorte wie den Benzinopark mit entsprechenden Bodenhülsen für die Bühne auszustatten, um künftig bei Veranstaltungen flexibler zu sein.

Diskutiert wurde auch über die Möglichkeit eines Wasserspiels. Stadtbürgermeister Martin Heß (CDU) gab zu bedenken, dass dafür womöglich nicht nur hohe Anschaffungskosten anfielen, „ich sehe auch große Instandhaltungs- und Betriebskosten auf uns zukommen“. Unter anderem Jochen Koch plädierte dafür, die Pläne nicht komplett zu verwerfen. „Es gibt Städte, die leben von solchen Brunnen und Wasserspielen“, sagte er. Die Attraktivität des Platzes würde dadurch deutlich gesteigert.

Um konkrete Anhaltspunkte zu Aufwand und Kosten zu haben, will die Stadt nun einen Brunnentechniker beauftragen. Zudem soll mit Blick auf die Erneuerung des Pflasters und der Abdeckung der Tiefgarage, die ebenfalls ertüchtigt werden soll, ein Bodengutachter mit ins Boot geholt werden. Darüber hinaus soll ein Statiker die Möglichkeit prüfen, PV-Anlagen auf den Markthallen zu installieren.