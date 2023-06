Der Landkreis Kusel rechnet mit der Übernahme von bis zu 140 Millionen Euro an Liquiditätskrediten durch das Landesprogramm Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz, kurz: Pek. Berechnet wurde diese Summe anhand der Liquiditätskredite des Kreises von etwa 170 Millionen Euro zum Stichtag Ende des Jahres 2020. Wie hoch die Entschuldung ausfallen wird, kann erst berechnet werden, wenn alle Anträge gestellt sind. Insgesamt drei Milliarden Euro stellt das Land zur Verfügung. Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag die Teilnahme am Pek-Programm. Bis Ende September müssen die Anträge eingereicht sein, mit der Information über den konkreten Betrag wird erst im nächsten Jahr gerechnet.

Landrat Otto Rubly kritisierte, die Menge an Schulden sei wohl nur aufgebaut worden, weil das Land die Kommunen in den vergangenen 35 Jahren nicht ausreichend ausgestattet habe. „Es bleiben 30 Millionen Euro übrig, und es wird sich weiter aufbauen“, prognostizierte er in der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses. Voraussetzung für die Teilnahme am Programm ist, dass die Kommunen sich verpflichten, die verbleibenden Liquiditätskredite innerhalb der nächsten 30 Jahre zu tilgen. In der Vorlage heißt es, dass nach der aktuellen Finanzlage dafür erhebliche Kraftanstrengungen und gegebenenfalls weitere Verbesserungen bei den Umlagen notwendig würden. Der Kreistag tagt Mitte Juni.