Der Kuseler Stadtrat will Anfang Juni darüber entscheiden, ob die Herbstmesse in diesem Jahr stattfinden kann oder nicht. Bislang sei noch keine Entscheidung gefallen, stellte Stadtbürgermeister Jochen Hartloff klar. Allerdings bestätigte er am Freitagabend im Stadtrat, was er bereits einen Monat zuvor auf RHEINPFALZ-Nachfrage gesagt hatte: dass die Chancen für die Großveranstaltung wegen der Corona-Krise äußerst schlecht stehen. „Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering“, bedauerte der SPD-Politiker. Er könne sich die Großveranstaltung nur dann vorstellen, „wenn keine Neuinfizierungen mehr auftreten“. Zudem müsse die Frage bedacht werden, ob die Leute in diesem Jahr überhaupt eine Messe wollen. Denn möglicherweise sitzen die Ängste vor einer Ansteckung tief. Für den Fall, dass die Messe 2020 ausfällt, kündigte Hartloff Überlegungen für einen „Plan B“ an. Der Europäische Bauernmarkt des Landkreises Kusel, der nach der Herbstmesse hätte stattfinden sollen, wurde bereits abgesagt.