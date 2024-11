Am Montag, 18. November, liest ab 19 Uhr die Kaiserslauterer Schauspielerin Hannelore Bähr aus „Die entgleiste Welt. Die Tagebücher der Paula Bermann 1940-1944“ in der Musikschule Kuseler Musikantenland, Landschaftsstraße 4. Die in diesem Buch veröffentlichten Tagebücher der aus der Westpfalz stammenden Jüdin Paula Bermann werden vom Förderverein Heimat- und Stadtmuseums vorgestellt.

Die 1895 in Konken geborene und in Kusel aufgewachsene Paula Bermann heiratete 1918 in Amsterdam den Holländer Coenraad van Es. Mit ihm lebte sie fortan in dessen Heimat. Drei Kinder wurden dem Ehepaar geboren. Ab 1933 schrieb Paula Bermann Tagebücher, die sie zum Teil später vernichtete. Erhalten geblieben sind ihre Aufzeichnungen, die sie von Mai 1940 an, dem Zeitpunkt des Einmarschs deutscher Truppen in Holland, niedergeschrieben hat. Das Tagebuch endet abrupt: Im Frühjahr 1944 wurden Paula Bermann, ihr Ehemann und die Tochter Inge verraten, verhaftet und über das Lager Westerbork nach Bergen-Belsen deportiert.

Das Tagebuch ist ein beklemmender Bericht über den Lebensalltag einer Deutschen in Holland im Krieg, ihre Ängste über das sich abzeichnende Elend einer systematischen Vernichtung alles Jüdischen, die Sorge um ihre Kinder und das Leben im Versteck, heißt es in der Ankündigung zur Veranstaltung.

Journalist Rainer Clos wird die Lesung moderieren und gibt Informationen zur Familie Bermann, über die er auch schon in der RHEINPFALZ geschrieben hat.