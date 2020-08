Klassische Konzerte mit Panflöte, Didgeridoo, Ocean Drum und Obertongesang gibt es am Freitag, 11. September, um 17 und um 19 Uhr in der Protestantischen Kirche Glan-Münchweiler. Dobrin Stanislawow (Musiker und Komponist) entführt das Publikum mit den vielschichtigen Möglichkeiten der Panflöte, des Didgeridoos, mit der Ocean Drum und nicht zuletzt mit Nonverbalgesang und Obertongesang in ungewöhnliche klangliche Welten. Die Musik lebt in der Hauptsache von Improvisationen und ist in derselben Form nicht wiederholbar. Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei. Spenden am Ausgang für den Künstler sind erbeten. Die Maximalbesucherzahl pro Konzert beträgt 30 Personen. Eine Anmeldung vorab ist notwendig und kann ab sofort telefonisch beim Protestantischen Pfarramt Glan-Münchweiler (Telefon 06383 470) unter Angabe der Kontaktdaten erfolgen.