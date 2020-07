Sie war Kult und ein Sinnbild einer Zeit, in der es noch nicht so sehr um Geschwindigkeit ging: die Ente, wie der Citroën 2 CV liebevoll genannt wird. Für viele war sie das Einsteiger-Auto, andere haben mit dem geliebten Gefährt ganz Europa bereist. Vor 30 Jahren, am 27. Juli, lief die letzte Ente in Portugal vom Band. Nicht nur deswegen ist sie heute im Straßenbild eine Seltenheit – zumindest in Deutschland. Aus Anlass des Jubiläums suchen wir Enten-Besitzer und Liebhaber aus dem Landkreis-Kusel, um über sie und ihr Auto zu berichten. Melden Sie sich bitte per Mail an redkus@rheinpfalz.de.