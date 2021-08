Auf der A6 hat es am Mittwochmorgen einen Unfall gegeben. So weit, so gewöhnlich. Ungewöhnlich war aber der Unfallverursacher: eine Ente auf der Überholspur. Wie die Polizei berichtet, war ein Autofahrer gegen 9 Uhr auf der A6 in Richtung Mannheim unterwegs. Einen halben Kilometer nach dem Rastplatz Homburg, kurz vor der Anschlussstelle Waldmohr, fiel dem Fahrer eine Ente auf der Überholspur auf. Er trat auf die Bremse. Ein Lastwagen-Fahrer – dieser fuhr laut Polizei zu dicht auf – reagierte zu spät, sodass es zum Unfall kam. Verletzt wurde niemand, es entstand lediglich Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme, teilt die Polizei weiter mit, konnten an der A6 sieben Enten festgestellt werden. Die Tierrettung Saarland konnte drei Tiere einfangen, die anderen vier verschwanden im nahegelegenen Wald.