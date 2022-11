Die Formation German Brass besteht aus elf Könnern ihres Fachs und tritt am kommenden Samstag, 12. November, ab 19.30 Uhr in der Fritz-Wunderlich-Halle in Kusel auf.

Das Ensemble spielt sowohl bewegenden Bach, wuchtigen Wagner aus seiner CD „Celebrating Wagner“ oder moderne Evergreens, kündigen die Veranstalter an. Den Abend moderiert das Ensemblemitglied Klaus Wallendorf, der Hornist der Berliner Philharmoniker ist. Mit seinen geistreichen Conférencen führt er durchs Programm – inklusive launiger Versen und nachgeahmter Dialekte.

German Brass bieten ein Repertoire, das sowohl klassische Meisterwerke des Barocks bis zur Moderne umfasst, aber auch Nummern von Musikgrößen wie Frank Sinatra, Glenn Miller oder Ray Charles sowie Filmmusiksounds, etwa aus „Fluch der Karibik“. Die Wurzeln des Ensembles reichen weit zurück: 1974 entstand das Deutsche Blechbläserquintett, aus dem sich German Brass entwickelte. Derzeit gehören zum Ensemble die Musiker Matthias Höfs, Uwe Köller, Werner Heckmann, Christoph Baerwind, Alexander Erbrich Crawford, Fritz Winter, Uwe Füssel, Wolfgang Gaag, Klaus Wallendorf, Stefan Ambrosius und Herbert Wachter.

Aktion für Aktive

Für den Auftritt in Kusle gibt es vergünstigte EIntrittskarten für aktive Musikerinnen und Musiker in Vereinen und für Lehrkräfte in Musikschulen. Kartenreservierungen sind möglich direkt unter Telefon 06381 424-496 oder 06381 424-412/278/222 oder per E-Mail unter servicebuero-kultur@kv-kus.de.