Auf 40.000 Euro war ein Betrüger am Dienstag mit dem sogenannten Enkel-Trick aus. Doch die Seniorin ließ sich nicht hereinlegen. Eine 80-jährige Frau wurde von ihrem vermeintlichen Sohn angerufen. Der Anrufer gab an, für eine dringende Fahrzeugreparatur 40.000 Euro zu benötigen. Die Frau beendete das Gespräch und sprach daraufhin mit ihrem im gleichen Haus wohnenden Sohn. So klärte sich die Angelegenheit schnell auf. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.