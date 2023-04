Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der „englischen Woche“ waren im Fußballkreis Kusel-Kaiserslautern Teams der A- und B-Klasse gefordert. In der A-Klasse Süd kassierte der VfB Waldmohr die zweite Niederlage in Folge. Im Derby der Nord-Staffel behielt die TSG Burglichtenberg gegen den FV Kusel die Oberhand. In der B-Klasse haben sich die „Föbos“ mit einem Remis gegen den SSC Landstuhl begnügen müssen.

A-Klasse Gruppe A

SG Bechhofen/Lambsborn – FV Kindsbach 1:2. In einem chancenarmen Spiel hatte Kindsbach mehr von der Partie. Sascha Renker brachte die Platzherren