Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz bietet während der Corona-Krise kostenlose Telefonberatung zum Thema Heizung an. Dabei geht es unter anderem um Fördermöglichkeiten, die sich durch das Klimapaket der Bundesregierung ergeben haben. Die telefonische Beratung findet für Kusel am Donnerstag, 7. Mai, von 15 bis 18 Uhr statt. Für Schönenberg-Kübelberg ist diese am Samstag, 16. Mai, von 10 bis 12.15 Uhr.

Info

Ein Termin für die Telefonberatung ist erforderlich und kann unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 6075600 oder im Internet unter www.verbraucherzentrale-rlp.de vereinbart werden.