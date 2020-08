Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz bietet im September telefonische Beratungsgespräche zum Thema Energiesparen beim Kellerbau an. Dabei können wichtige Faktoren, die beim Bau eines Kellers beachtet werden müssen, mit einem Energieberater der Verbraucherzentrale besprochen werden. Wichtige Themen sind unter anderem notwendige Bodengutachten, der Wärmeschutz in beheizten Hochkellern oder die Unterbringung der Heiztechnik in Kellern.

Die telefonischen Beratungsgespräche finden in Kusel am Donnerstag, 3. September, von 15 Uhr bis 18 Uhr, statt. In Waldmohr kann man sich am Samstag, 5. September, von 10 bis 12.15 Uhr telefonisch beraten lassen. In Schönenberg-Kübelberg sind die Beratungsgespräche für Samstag, 19. September, von 8.30 Uhr bis 13.45 Uhr angesetzt.

Info

Es wird um eine Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 0800 6075600 gebeten. Wer eine persönliche Beratung wünscht, kann dies bei der telefonischen Terminvereinbarung erfragen.