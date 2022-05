Zwei Jahre lang ging nicht viel beim Reiterverein Veldenz Lauterecken. Die Corona-Pandemie bremste sämtliche Aktivitäten aus. Nun startete der Klub endlich wieder mit seinem traditionellen Orientierungsritt. Es war der Auftakt in die Turniersaison.

Es passte einfach alles zum Saisonauftakt am Sonntag, kein Regen, nicht zu viel Sonne, mäßig warm, so wie es Reiter und Pferde mögen. „Allerdings waren nur zehn Reiter am Start“, berichtet Esther Hebel vom Reiterverein Lauterecken. Die Reiter hatten am Sonntagvormittag zwei Strecken über insgesamt 14 Kilometer vor sich. „Bevor sie sich auf den Weg machten, mussten sie sich noch die vorgezeichnete Karte korrekt auf eine Kopie übertragen. Außerdem sah sich ein Tierarzt kurz die Pferde an“, berichtet Hebel.

Nach dem ersten Streckenteil gab es für Pferde und Reiter eine Pause, damit sie frisch für den zweiten Streckenabschnitt und den anschließenden Hindernisparcours waren. „Es urteilten zwei Richter über die korrekte Bewältigung von unter anderem einer Plane, einer Schwimmnudelgasse, einer Wippe und einem Pylonenzirkel. Auf dem Streckenabschnitt mussten auch Buchstaben gesucht werden, die als Lösungswort Fohlenweide ergaben. Da die Buchstaben aber durcheinander ausgelegt waren, war die Lösung knifflig“, weiß Hebel.

Im Juni gibt’s das Fahrturnier

Der Reiterverein wertete Gruppen und Einzelreiter. Bei den Gruppen siegten die „Fantastic Four“ mit Myriam Westermann, Anna Gehres, Angela Schön und Anna-Lena Paul. Bei den Einzelreitern ging der erste Platz an Pamela Dröscher vom RVV.

Der Orientierungsritt war der Auftakt zu weiteren Veranstaltungen des Reitervereins Lauterecken. Als nächstes steht ein Kurstag „Horsemanship im täglichen Umgang“ mit Esther Hebel am 12. Juni an. Das seit Jahren beliebte Fahrturnier wird es in diesem Jahr auch wieder geben, teilt der Verein mit. Es findet vom 24. bis 26. Juni statt. Der Beginn ist bereits freitags mit den Dressuren, am Samstag findet die Geländefahrt statt und am Sonntag entscheidet sich der Gesamtsieg dann beim Kegelfahren. Das Fahrturnier wird in den Klassen A und M für Ein- und Zweispänner ausgetragen.

Besucher sind beim Reiterverein Lauterecken immer willkommen. Weitere Informationen gibt es online unter www.reiterverein-lauterecken.de.