„Nicht jammern – machen!“ Diese Devise hat Schauspielerin Claudia Stump während der Pandemie verinnerlicht. Sie hat in dieser Zeit viele Erfahrungen gesammelt und nach anfänglicher Unsicherheit wieder Mut gefasst. Morgen startet sie in ihrem Theater in die neue Saison.

„Ich stand auf dem Parkplatz und habe auf das Lenkrad geschlagen, so wütend war ich“, erinnert sich Stump. Als ihre erste Veranstaltung wegen des Coronavirus’ abgesagt wurde,