Es geht voran mit der Großbaustelle Rosengarten. Dort, wo bis vor einem Jahr die Mauern des früheren Hotels und der Hauswirtschaft sowie verlassene Wohn- und Geschäftsgebäude standen, wächst täglich der neue Geschäfts- und Wohnkomplex.

Der Netto-Markt soll noch in diesem Jahr ins Erdgeschoss einziehen. Die Lebenshilfe rechnet laut Geschäftsführer Timo Schneider mit einem Umzug in die neue Wohnstätte im Sommer 2023. Für den bisherigen Standort im Christian-Böhmer-Weg hat die Lebenshilfe ein Wertgutachten in Auftrag gegeben. Die Gebäude will der Verein verkaufen. Schneider bestätigt, dass bereits erste Anfragen eingegangen sind