Emma Wagner verfolgt ein ehrgeiziges Ziel: Sie möchte für Deutschland spielen. Und fast hätte es auch schon geklappt. Für ein Länderspiel gegen Belgien war sie bereits nominiert. Wegen Corona fand es nicht statt. Doch das soll keineswegs das Ende ihrer Nationalmannschaftskarriere sein. Im Gegenteil.

„Mein Vorbild ist Leroy Sané. Mir gefällt seine Spielweise und wie er neben dem Platz auftritt. Selbstbewusst, ohne abgehoben zu sein.“ Und genau diese Fähigkeit besitzt Emma Wagner aus Schönenberg-Kübelberg bereits mit 14 Jahren.

Für das, was sie bereits erreicht hat, wirkt sie auf den ersten Blick fast schon zurückhaltend. Die 14-Jährige trainiert beim DFB-Stützpunkt in Landstuhl, ist in den Kader der U15-Juniorinnen berufen worden und war bereits für ein Länderspiel geplant.

Mit Tennis aufgehört

Mit diesem Erfolg hat Emma nicht gerechnet, als mit acht Jahren begann, in der Jungenmannschaft des TuS Schönenberg Fußball zu spielen. Sie sei immer mit zu den Spielen ihres jüngeren Bruders gegangen, und irgendwann wollte sie es selbst ausprobieren. Da ihr das Fußballspielen so gut gefiel und das Training immer mehr Zeit in Anspruch nahm, gab die damals Zwölfjährige ihr zweites Hobby, das Tennisspielen, auf.

Sie bereut das kein bisschen, denn ihre fußballerische Karriere als Stürmerin ging weiter nach oben. Emma spielte zunächst für den FV Kusel und den FC Homburg jeweils in deren Jungenmannschaften. Mit zwölf Jahren wechselte sie zur Spielvereinigung Elversberg und konnte erstmals gemeinsam mit Mädchen spielen.

In einer reinen Fußballklasse

Der vorerst letzte Wechsel war der zur TSG Kaiserslautern. Dort werde auf hohem Niveau gespielt, und das Training lasse sich mit der Schule gut vereinbaren. Sie geht in den Sportzweig des Heinrich-Heine-Gymnasiums, in die neunte Klasse. Hierbei handelt es sich um eine reine Fußballklasse, in der es nur zwei Mädchen gibt.

Das verunsichert sie jedoch nicht. „Es ist lustig mit den Jungs. Ich kann gut mit ihnen mithalten“, berichtet Emma. Ihr Talent werde von der Schule intensiv gefördert. Sie habe dort ihre Stärken kennengelernt. Ihre Schnelligkeit und das Dribbling trainiere sie gezielt. „Es gefällt mir gut, es macht einfach Spaß“, sagt die 14-Jährige und grinst.

Aushilfe im Saarland

Dreimal pro Woche hat sie Training in Kaiserslautern, dazu kommt noch der Sportunterricht. Außerdem helfe sie beim SV Bardenbach im Saarland aus und sei immer wieder bei Fußballlehrgängen des Deutschen Fußballbundes (DFB), erzählt Emma. Dass da nicht viel Freizeit übrig bleibt, ist einleuchtend. Und wenn doch einmal ein bisschen Zeit zur Verfügung steht, trifft sie sich mit Freunden.

Schule und Fußball seien eng verzahnt, da der DFB großen Wert auf die schulische Ausbildung seiner Schützlinge lege. Und weil dieser Emma bei einem Testspiel gesichtet und in den Kader berufen hat, gelten die Anforderungen auch für die 14-Jährige. Denn nur wer in der Schule eine stabile Leistung zeigt, darf spielen.

Zweites Ziel: Medizinstudium

Auch wenn Emmas Noten sehr gut sind, spürt sie den Druck. „Aber auf dem Platz kann ich alles vergessen, auch den Stress in der Schule“, fasst sie ihre Leidenschaft zusammen. Gute Noten seien ihr wichtig, da sie nach ihrem Abitur gerne Medizin studieren würde. Am liebsten in Kombination mit dem Spielen in der Nationalmannschaft. „Ich glaube, dass ich das schaffen kann, wenn ich weiter an mir arbeite“, sagt sie selbstbewusst.

Die nötige Unterstützung von zu Hause und das Talent habe sie, erklärt ihr Vater Thorsten Wagner stolz. Ihm und seiner Tochter sei es besonders wichtig, dass Mädchen und Jungen im Fußball gleichwertig gefördert würden. Sie hätten hier in den Vereinen ausschließlich positive Erfahrungen gesammelt. Dafür seien sie dankbar.

Vergangenes Wochenende fuhr Emma wieder für vier Tage zu einem DFB-Lehrgang – für zwei bis drei Trainingseinheiten pro Tag. Auf die Testspiele freute sie sich besonders. Sie hofft, dass sie sich bewähren kann und im nächsten Jahr in den Kader der U16-Juniorinnen aufgenommen wird. Dann geht die gerade begonnene Karriere im Nationaltrikot weiter.