Emma Kette aus Rammelsbach hat in den vergangenen Tagen im türkischen Antalya erste Schritte auf der internationalen Damen-Tennis-Tour gemacht. Die 16-Jährige qualifizierte sich als jüngste Spielerin für das Hauptfeld und schaut nun mit einem besonderen Auge auf die ITF-Weltrangliste.

Die Kaderspielerin des Saarländischen Tennisbundes, die am Stützpunkt in Saarbrücken trainiert, spielte zum ersten Mal auf der internationalen Damen-Tour, gewann dort zunächst ihre Partien gegen Elizaveta Gurianova (6:1, 6:4) und gegen Ai Yamaguchi (3:6, 6:3, 10:5). Kette verlor dann aber gegen die Italienerin Arianna Zucchini und verpasste so zunächst den Einzug ins Hauptfeld.

Wenige Tage später spielte Kette dann beim Folgeturnier in Antalya. Sie gewann in der letzten Qualifikationsrunde gegen die an Position 4 gesetzte Türkin Gozde Turhan – im zweiten Anlauf sicherte sie sich damit direkt einen Platz im Hauptfeld bei einem ITF World Tennis Tour Event. Die Gegnerin ihres Erstrundenmatches war dort die 26-jährige Französin Manon Arcangioli, „die bereits bei den French Open dabei war“, erzählt Stephan Kette begeistert vom Erfolg seiner Tochter. Doch in einem zu Beginn engen Dreisatz-Match verlor Kette mit 7:6, 3:6, 0:6.

Durch die Ergebnisse erhält die Nachwuchsspielerin nun ein ITF-Damenweltranglistenranking und rangiert auf einer WTA-Punkteliste für Deutschland – auf Rang 41. Die nächsten Turniere auf der Damentour sollen im Juli folgen, voraussichtlich in Tunesien und Spanien.