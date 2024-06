Emma Kette (19) hat alles auf eine Karte gesetzt und ist in die USA gezogen. Die Tennisspielerin aus Rammelsbach spielt an der Ole Miss University in Oxford, Mississippi, College-Tennis.

Ferienzeit ist für Emma Kette Medenrunden-Zeit. Dann hat sie Semesterferien, setzt sich in den USA in den Flieger und fliegt heim in die Pfalz, zu ihren Eltern, zu ihrer besten Freundin und zu ihrem Tennisverein,