Emily Simon, Schülerin der Klasse 9b des Kuseler Siebenpfeiffer Gymnasiums, hat den Ersten Landespreis in der Wettbewerbssprache Englisch beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen in der Kategorie „Solo“ gewonnen. Wie die Schule berichet, hatte die Schülerin dafür zunächst einen Film zum Thema „Die am meisten unterschätzte Erfindung“ erstellt, den sie bis Mitte Januar 2020 einreichen musste. Am Klausurtag Ende Januar bewältigte sie an einem Vormittag dann verschiedene weitere Aufgaben, wie zum Beispiel kreatives Schreiben, Wortergänzung, Hör- und Leseverstehen sowie einen Multiple-Choice-Test zum vorbereiteten Thema Südafrika. Als Belohnung für ihren Einsatz erhielt die erfolgreiche Schülerin einen Buch-, einen Geldpreis und zwei Urkunden.