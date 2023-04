Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für schlaflose Nächte sorgen Prüfungssituationen bei vielen Menschen schon Tage im Voraus. Abiturient Elias Walker aus Heinzenhausen nahm es hingegen locker und erzielte trotzdem einen traumhaften Abiturdurchschnitt. Auch der Zeit nach der Schule sieht der 19-Jährige entspannt entgegen.

Sein Plan für die Zeit nach dem Abitur steht in groben Zügen: Ab dem Wintersemester will Walker ein Studium beginnen. „Voraussichtlich etwas in Richtung Chemie, aber die Details stehen