Wechsel an der Spitze des FDP-Kreisvorstands im Kreis Kusel: Nach vier Jahren übergibt Peter Jakob das Amt an seinen bisherigen Stellvertreter, Elias Lippes. Auf dem Kreisparteitag in Lauterecken wurde der Freie Demokrat aus Dennweiler-Frohnbach zum neuen Vorsitzenden gewählt. Jakob trat nach vier Jahren im Amt nicht mehr zur Wiederwahl an. „Unter Peter Jakob habe ich unseren Kreisverband als besonders offen und herzlich kennengelernt“, lobte Lippes seinen Vorgänger. Er freue sich nun auf die Arbeit mit seinen beiden Stellvertretern, die im Amt bestätigt beziehungsweise neu gewählt wurden: Maximilian Urschel aus Matzenbach sowie Marcel Christmann aus Haschbach.

Mit Blick auf die schlechten Wahlergebnisse der FDP auf Bundes- und Landesebene meinte der neue Vorsitzende des Kreisverbands: „Für das Angebot, das den Wählern gemacht wurde, gab es keine Nachfrage.“ Die Partei müsse ihr Angebot ändern. Dabei sei er überzeugt, dass Wolfgang Kubicki der richtige Kandidat ist, um die FDP auf Bundesebene anzuführen. Ergänzt wird der neue Vorstand durch Tonit Haliti (Rehweiler) als Schatzmeister, Jannik Ehlert (Herschweiler-Pettersheim) als Schriftführer sowie Christine Schlicker (Herschweiler-Pettersheim) als Beisitzerin.