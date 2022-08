Zum fünften Mal verwandelte sich die Burg Lichtenberg am Samstag ins „Electronic Castle“. Etwa 500 Besucher tanzten auf der Unterburg zu Technomusik von fünf DJs. Veranstalter ist der DJ Patrick Jacobi aus dem Landkreis, der in der Reihe „Klangfragment“ Techno-Events organisiert. Stargast war Sidney Spaeth, der einst im legendären Coccon auflegte und in Frankfurt nun den Techno-Club Freud betreibt. Außerdem zu erleben waren Frank Sonic, der unlängst auf der Nature One auflegte, Jacobi selbst und sein Klangfragment-Mitstreiter Stefan Hub. Fünfter am Pult war Optimus Tekk.

Vor vier Jahren hatte Jacobi zum ersten Mal die Burg als Kulisse für ein Open Air genutzt. Waren es zur Premiere 300 Besucher, so steigerte sich der Zuspruch von Jahr zu Jahr. Musikfreunde aus ganz Rheinland-Pfalz und dem Saarland finden seitdem den Weg zur Burg. Jacobi musste auch keine coronabedingten Pausen einlegen. Die Festivals fielen stets in eine Zeit ohne größere Einschränkungen. Mit der Besucherzahl zeigte sich der DJ zufrieden: „Mehr sollen es gar nicht werden.“ Der Aufwand würde sich sonst vergrößern, sagte er.