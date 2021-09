Bereits zum vierten Mal verwandelte sich die Unterburg auf Burg Lichtenberg zu einer riesigen Tanzfläche. Veranstalter und DJ Jacobi organisierte auch in diesem Jahr wieder das „Electronic Castle“. Insgesamt fünf DJ’s standen am Samstag an den Plattentellern und Laptops. Neben Patrick Jacobi selbst waren Marie Bloomfield, Robert Jankovic und Lokalmatador Stefan Hub am Start. Als Headliner des Abends brachte der Berliner DJ „Tocadisco“ die rund 250 Besucher in den altehrwürdigen Gemäuern in Bewegung. Insgesamt eine rundum gelungene Veranstaltung, die sich in der Techno- und House-Fangemeinde einen gewissen Kultstatus erarbeitet hat.