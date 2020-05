Roberto Campo hat am Mittwoch seinen neuen Eissalon in der Bahnhofstraße 27 in Kusel eröffnet. Der Eissalon Campo hat eine lange Tradition: 1960 hatte Roberto Campos Großvater in der Bahnhofstraße 38 ein Eiscafé eröffnet. Die Familie führte den Eissalon ohne Unterbrechung bis 2017, musste ihn aber aufgeben, da der Gebäudekomplex der früheren Emrich-Brauerei aufgekauft wurde und sich Abriss und Neubau verzögerten. Das neue Eiscafé befindet sich in den früheren Räumen der Hypo-Vereinsbank. Die Räume wurden umfassend saniert und neu eingerichtet. Wegen der Corona-Einschränkungen werden 20 verschiedene Eissorten und Kaffee lediglich im Straßenverkauf angeboten. Später sollen es einmal 30 verschiedene Eissorten werden. Im Innen- und im Außenbereich finden dann etwa 70 Gäste einen Sitzplatz. Geöffnet ist vorerst von 11 bis 19 Uhr.