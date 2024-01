Die Wetterlage hat – wie erwartet – Auswirkungen auf den Verkehr. Am Morgen ist der Schneefall nach und nach in Regen übergegangen, sodass viele Straßen in der Westpfalz spiegelglatt sind. Wie die Kreisverwaltung Kusel auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilte, hat die DB Regiobus wegen des Eisregens den gesamten Busverkehr im Landkreis Kusel aus Sicherheitsgründen eingestellt. Ob und wann der Verkehr wieder aufgenommen wird, sei unklar. Die Schulen und Kitas seien darüber informiert worden, so eine Sprecherin der Kreisverwaltung.

Weiterhin sei von den Einschränkungen auch das Linienbündel Kaiserslautern Nord und Südwest betroffen. So teilte Kreisbeigeordnete Gudrun Heß-Schmidt auf Anfrage mit, dass auch im Kreis Kaiserslautern seit 9 Uhr der Busverkehr eingestellt worden sei.