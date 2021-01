Der Winter gibt sich nicht so leicht geschlagen. Selbst neue Schneefälle sind möglich.

Ein kräftiges Tief über der nördlichen Nordsee schickt mit südwestlicher Strömung zwar zunächst milde Luft nach Mitteleuropa. Hinter einer Kaltfront, die uns in der Nacht auf Freitag überquert, strömt jedoch wieder kältere Luft aus dem isländisch, grönländischen Bereich Richtung Südwestdeutschland. Nach einer kurzen Wetterberuhigung, erreichen uns im Laufe des Wochenendes von Westen neue Störungsgebiete mit Niederschlägen. In der kälteren Luftmasse können diese dann wieder bis in tiefere Lagen unserer Region als Schnee oder Schneeregen fallen und zu Glätte führen.

Donnerstag

Die Wolken dominieren, und am Vormittag fällt zeitweise Regen. Am Nachmittag gibt es kurze trockene Pausen, aber meist nur wenige Lücken in der Wolkendecke. Am Abend zieht bei milden Temperaturen von Frankreich neuer Regen auf. Der Wind bläst teilweise sehr lebhaft. Die noch vorhandene Schneedecke taut bis auf wenige Reste dahin.

Freitag

Letzte Wolken mit Niederschlägen ziehen nach Osten ab. Zu Tagesbeginn können sich in der etwas kälteren Luft in den höheren Lagen auch wieder Flocken unter die Tropfen mischen. Tagsüber beruhigt sich das Wetter bis auf wenige schwache Schauer. Hin und wieder kommt die Sonne zum Vorschein. Bis zum Abend gehen die Temperaturen weiter zurück.

Samstag

Heute gibt es zunächst eine Mischung aus dichteren Wolken und kurzen freundlichen Abschnitten mit etwas Sonnenschein. Dazu bewegen sich die Temperaturen im mäßig-kalten Bereich. Gegen Abend können von Frankreich her einige Schnee- und Schneeregenfälle aufkommen. Dann besteht erhöhte Glättegefahr.

Sonntag

Nach leichtem Frost in der Nacht und einigen Auflockerungen am Morgen, nimmt die Bewölkung im Tagesverlauf wieder zu und neue Niederschläge folgen. In Lagen oberhalb etwa 300 bis 400 Metern meist in Form von Schnee, darunter eher Schneeregen. Achtung, es kann glatt werden. Außerdem frischt der Wind zeitweise wieder auf.

Weiterer Trend

Am Montag fällt noch gelegentlich Schnee oder Schneeregen.

Am Dienstag folgt nach einer kurzen Wetterberuhigung zum Abend neuer Niederschlag, anfangs Schnee oder Schneeregen, später unter Zufuhr milderer Luft Regen. Anschließend geht es voraussichtlich durchwachsen, aber meistens mild weiter.