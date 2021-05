Wir fassen kurz zusammen: Der Pressesprecher des Westpfalz-Klinikums, also jemand, der mit Corona quasi tagtäglich zu tun hat, bewirbt sich mitten in der Pandemie auf eine Stelle – übrigens schon die zweite Ausschreibung für das Trafo-Projekt, nachdem die erste aufgehoben worden war. Er setzt sich mitten in der Pandemie gegen mehr als ein Dutzend Mitbewerber durch.

Anschließend gibt er gerne, immer noch in der Pandemie, ein durchaus interessantes Interview, was er auf der Stelle in den nächsten Jahren so zu tun gedenkt. Und dann tritt er diese Stelle nicht an.

Während Kolter „persönliche Gründe“ für seine späte Rolle rückwärts nennt, liefert Landrat Rubly als Begründung: In der Pandemie habe sich gezeigt, dass Kolter beim Klinikum wichtig sei. Das ist angesichts des zeitlichen Ablaufs eine, höflich ausgedrückt, sehr späte Erkenntnis. Man könnte sich aber auch veräppelt fühlen, wenn man wollte.