Die Jahresabschlüsse zu bearbeiten, gehört zur Arbeit des Gemeinderats hinzu. Am Prozedere müssen der Ortsbürgermeister und der Rat in Rehweiler noch arbeiten. Richtig: der Ortsbürgermeister stellt die Rechenschaftsberichte vor. Über die Feststellung der Jahresabschlüsse muss er dann auch abstimmen lassen. Er selbst hat dabei Stimmrecht, kann darauf aber auch verzichten. Und der Rechnungsprüfbericht? Den trägt der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses vor. Die Verantwortlichen, also Ortsbürgermeister und Erster Beigeordneter (so der den Ortsbürgermeister vertritt), sollten zu diesem Zeitpunkt den Ratstisch verlassen. Aber: Nicht der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses lässt über die Entlastung der Verantwortlichen abstimmen, sondern der Vorsitzende des Rates. Den übernimmt laut Verfahrensordnung im Regelfall das älteste Ratsmitglied.