Der Friedhofsparkplatz in Konken bewegt weiterhin die Gemüter. Sah es bisher so aus, als ob die Konker das Vorhaben auf jeden Fall umsetzen wollen, wurde das Projekt jetzt bereits in Frage gestellt, bevor die Gemeinderäte überhaupt erste Pläne des Ingenieurbüros in der Hand hatten.

Wenn die Räte noch keine Klarheit haben, was sie überhaupt wollen, warum beauftragen sie dann eigentlich einen Ingenieur mit der Vorstellung seines Plans? Das Hin- und Her zeigt, dass sich der Gemeinderat zu stark von den an der Kita beteiligten Ortsgemeinden abhängig macht. Sicher, eine Beteiligung der fünf Dörfer wäre finanziell wünschenswert. Aber ihren Parkplatz können die Konker auch so bauen.

Diesen dann mit einem Schlagbaum abriegeln zu wollen, nach dem Motto „Für Albesser verboten“, ist nicht zielführend – zumal die Beschlüsse der anderen Gemeinden ja noch ausstehen. Das wäre nichts weiter als eine kindische Trotzreaktion.

