Großer Bahnhof ist für Samstag, 4. September, in Kirrweiler angekündigt: Ab 10 Uhr werden die neuen Wanderwege offiziell eingeweiht, die Peter Gilcher angelegt hat. Speis und Trank gibt es auf dem Dorfplatz am Gemeindehaus. Zum großen Bahnhof heißt die längste Runde. Sie ist gut acht Kilometer lang und mit blauem Punkt markiert, führt zum niedrigsten und zum höchsten Punkt in der Gemarkung. Auch den Loheckweg (knapp fünf Kilometer) und den Orchideenweg (etwa dreieinhalb Kilometer) hat Gilcher in Absprache mit Gemeinde, Forst und Landwirten ausgewiesen.