Die Züge fahren im Lautertal schon seit drei Wochen wieder, nachdem in den Sommerferien vier Bahnhaltepunkte entlang der Strecke barrierefrei ausgebaut worden sind. Obwohl noch Restarbeiten zu erledigen sind, sind sie am Montag offiziell eingeweiht worden. Ausgerechnet am Veranstaltungsort in Lauterecken ist jedoch der barrierefreie Weg noch nicht fertiggestellt, der hinterm Prellbock entlang zum neuen Bahnsteig 2 führt.

Außerdem stünde man dort im Regen, statt Wartehäuschen gibt es bisher nur rot-weiße Absperrgitter. Doch weder davon noch von den teils lautstark vorgebrachten Beschwerden eines Bahnfahrers