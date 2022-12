Die Eintrittspreise für das Sport- und Freizeitbad Altenglan sollen erhöht werden. Ab der kommenden Saison sollen Erwachsene für eine Tageskarte 4,50 Euro zahlen, Jugendliche 2,50 Euro.

Eine Anpassung an die wirtschaftlichen Bedingungen sei notwendig, erklärte Bürgermeister Stefan Spitzer dem Hauptausschuss der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan am Mittwochabend. Zuletzt wurden die Preise in Altenglan vor zehn Jahren erhöht. Ab 2023 sollen sowohl die Einzelkarte als auch der Feierabendtarif jeweils für Erwachsene und Jugendliche 50 Cent mehr kosten. Die 10er-Karte soll künftig mit 40 statt 35 Euro, ermäßigt 20 statt 16 Euro bepreist werden. Auch die Saisonkarte wird teurer: Erwachsene zahlen künftig 80 statt 70 Euro, Jugendliche 40 statt 33 Euro. Die Saisonkarte Eltern-Kind kostet nach der Anpassung 125 statt 105 Euro. Berechnet worden seien die neuen Preise für das Altenglaner Freibad auf Grundlage der durchschnittlichen Erhöhungen der vergangenen 20 Jahre. Mehreinnahmen von etwa 11.000 Euro seien durch die Preisanhebungen möglich, die sowohl Spitzer als auch Jessica Bennoit von der Verwaltung für moderat halten. Der Hauptausschuss empfiehlt dem Verbandsgemeinderat, die Anpassungen so vorzunehmen.