Ein zweistöckiges Haus in der Kirchenstraße in Pfeffelbach geriet am Mittwochabend in Brand. Mit einer schrecklichen Folge: Im Obergeschoss fanden die Einsatzkräfte eine Leiche.

Das Feuer war in dem ehemaligen Bauernhaus gegen 19.30 Uhr ausgebrochen. Ein älterer Mann war der einzige Bewohner des Hauses. Etwas mehr als ein Stunde später bargen die Einsatzkräfte