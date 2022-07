Der TV Waldmohr mit drei ersten und der TV Ohmbach mit zwei ersten Plätzen, waren am Sonntag die erfolgreichsten Vereine der Gaumeisterschaften im Rope Skipping.

Im April hatte bereits der Pfälzische Turnerbund seine Meisterschaften in der Sporthalle der IGS Schönenberg-Kübelberg ausgerichtet. An gleicher Stelle ermittelte nun der Turngau Sickingen seine Besten. Die Wettkämpfe organisierte der TV Kübelberg. Während die Teilnehmer der Pfalzmeisterschaften schon mehrere Jahre Erfahrung im Rope Skipping mitbringen, treten bei den Gaumeisterschaften Einsteiger und Fortgeschrittene gegeneinander an. Lediglich 30 Mädchen nahmen diesmal an den Wettkämpfen teil. In den Vorjahren seien es meist ungefähr doppelt so viele gewesen, berichtete André Zimmer (TV Ohmbach), der die Wettkämpfe auswertete. Dies lasse sich dadurch erklären, dass in der Corona-Zeit weniger Kinder mit Rope Skipping begonnen hätten. Dem Turngau Sickingen gehören Vereine aus den Landkreisen Kusel, Kaiserslautern und Donnersberg an.

Der Landkreis Kusel ist in der Sportart Rope Skipping eine Hochburg. Von den fünf Vereinen des Turngaus, in denen Rope Skipping betrieben wird, kommen der TV Kübelberg, TV Kusel, TV Ohmbach und TV Waldmohr aus dem Kuseler Land. Lediglich der TV Winnweiler aus dem Donnersbergkreis bildet eine Ausnahme. Am Sonntag schickte letzterer jedoch niemanden zum Wettkampf, dafür war die VTV Mundenheim aus einem der Ludwigshafener Ortsbezirke als Gastverein am Start. Am Vormittag wurden die Einsteigerwettkämpfe für Kinder im Alter von fünf Jahren bis elf Jahren ausgetragen. Pflicht – und drei Speedübungen galt es für sie zu zeigen. Am Nachmittag waren die Fortgeschrittenen im Alter von neun bis 13 Jahren an der Reihe, Kür- und drei Speedübungen mussten sie absolvieren. Der TV Waldmohr stellte als einziger Verein eine Mannschaft und gewann somit konkurrenzlos den Gaumeistertitel.

Ergebnisse der Einzelwettkämpfe

Altersklasse 4 (Jahrgang 2009 und 2010):

1. Carolin Borger (TV Ohmbach)

2. Jana Gorschin (TV Kübelberg)

3. Celina Klinck (TV Kübelberg

Altersklasse 5 (Jahrgang 2011 und 2012):

1. Emma Kreutz (TV Waldmohr)

2. Luisa Wrobel (TV Waldmohr)

3. Misaki Hübner (TV Waldmohr)

Einsteigerwettkampf

Altersklasse 4 (Jahrgang 2009 und 2010)

1. Leonie Isabella Stanka (TV Waldmohr)

2. Johanna Reis (TV Kusel)

3. Mia Lang (TV Kübelberg)

Altersklasse 5 (Jahrgang 2011 und 2012)

1. Madita Flocke (TV Ohmbach)

2. Yara Kirsch (TV Kübelberg)

3. Ida Müller (TV Kübelberg)

Altersklasse 6 (Jahrgang 2013 und 2014)

1. Carla Münstermann (VTV Mundenheim)

2. Pauline Häßel (TV Kübelberg)

Altersklasse 7 (Jahrgang 2015 und 2016)

1. Lotta Schwarz (TV Waldmohr)