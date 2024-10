In Ruhe einkaufen – das ist im Alltag nicht immer möglich. Sogenannte Stille Stunden sollen in Märkten eine angenehme Atmosphäre schaffen und ein Zeichen für Menschen mit nicht sichtbaren Beeinträchtigungen setzen. Der Cap-Markt in Brücken macht mit und handhabt das Konzept sehr individuell. Nächste Woche zieht ein weiterer Markt im Südkreis nach.

Unter Reizüberflutung leiden wir alle irgendwie. Ein Beispiel: Man surft im Internet, sucht dort nach einer bestimmten Sache und bekommt