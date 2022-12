Lastwagen, Sattelzüge und Container blockieren zunehmend den Verkehr im Gewerbegebiet Mehlpfuhl. Der Ortsgemeinderat Schönenberg-Kübelberg will jetzt mit einer eingeschränkten Halteverbotszone Abhilfe schaffen.

Wer durch die Straßen Minitec-Allee, Jan-Hutzel-Weg oder Am Kübelberg fahren will, stößt auf Hindernisse. Nicht nur für einige Stunden, sondern teilweise „Tage und Wochen“ stünden hier auf einer Länge von etwa 30 Metern Fahrzeuge und Anhänger. Diese verursachten regelrechte Staus, sagte Ortsbürgermeister Thomas Wolf (CDU) in der Sitzung des Gemeinderates. Nach einer Begehung mit der Straßenverkehrsbehörde habe sich als Lösung herauskristallisiert, im gesamten Gewerbegebiet eine „eingeschränkte Halteverbotszone“ auszuweisen. Auch sollten Parkflächen eingezeichnet werden. Bei einem kompletten Halteverbot, wie ein Ratsmitglied vorgeschlagen hatte, würde das Problem nur verlagert, meinte Wolf. Einstimmig beschloss der Rat, entsprechende Schilder für 900 Euro anzuschaffen.