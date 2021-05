Die Kreisverwaltung St. Wendel warnt vor Verkehrsbehinderungen in der Ortsmitte von Freisen. Grund ist eine Baustelle in der Bahnhofstraße, die am Samstag, 22. Mai, eingerichtet wird. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Samstag, 19. Juni. Der Verkehr wird per Ampel geregelt.