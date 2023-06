Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Schock sitzt tief. Eine Woche ist es her, dass die beiden jungen Polizisten von mutmaßlichen Wilderern erschossen worden sind. Die Menschen in Ulmet und den Nachbarorten sind noch immer fassungslos von dieser Tat quasi vor der Haustür.

„Man kann so etwas nicht verstehen. Was geht in den Menschen vor, die so etwas tun?“, fragt Elsbeth Gerthner vom Mayweilerhof. Eine Antwort wird sie wohl nicht bekommen. Die Landwirtin, die einen