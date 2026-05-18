Spielertrainer David Becker wollte den Fans im letzten Heimspiel der Saison gegen den SV Kirchheimbolanden noch mal einen Grund zum Feiern geben. Das ging gründlich daneben.

Dass es für die Elf aus der Residenzstadt noch um etwas ging, machten sie in der ersten Hälfte deutlich. Dabei lief zunächst alles nach Plan. In der 18. Minute schoss der nach Rotsperre zurückgekehrte David Selesi den TuS in Führung. Davon ließ sich Kibo jedoch nicht verunsichern. „In der ersten Halbzeit war Kibo besser, hatte mehr Spielanteile und da auch ihre stärkste Phase. Da gehen wir zwar durch ein sehr schön herausgespieltes Tor mit 1:0 in Führung, zu dem Zeitpunkt war es auch noch relativ ausgeglichen, aber dann wurde Kibo zunehmend drückender“, analysierte Becker.

Kibo stellt Partie auf den Kopf

Folgerichtig erzielte Felix Reißmann in der 27. Minute den Ausgleich. Fünf Minuten später folgte die Führung für Kirchheimbolanden durch Henrik Hillesheim, ehe Leonid Morina in der 35. Minute das Spiel mit dem 3:1, komplett auf den Kopf stellte. „In der Phase hätte ich mir schon gewünscht, dass wir es besser verteidigen. Da haben wir einfach zu viele Räume gelassen und Kibo hat dann schon auch gezeigt, warum sie noch um Platz 2 mitspielen. Sie haben gerade offensiv schon extrem viel Qualität und haben sich da auch drei blitzsaubere Tore herausgespielt,“ räumte der Spielertrainer ein.

Mit der zweiten Hälfte zeigte sich der 34-Jährige dann aber sehr zufrieden, einzig der Anschlusstreffer wollte nicht gelingen: „In der zweiten Halbzeit war es dann ein anderes Spiel. Da haben wir sehr viel Dominanz gezeigt, sehr viel Ballbesitz gehabt und auch wirklich sehr guten Fußball gespielt. Die Einsatzbereitschaft war da und wir hatten mehrere Möglichkeiten.“

Elfmeter sorgt für klare Verhältnisse

Stattdessen machte Felix Reißmann mit seinem Doppelpack in der 74. Minute den Deckel drauf und entschied die Partie vom Elfmeterpunkt endgültig. Der SV Kirchheimbolanden bleibt nach sechs ungeschlagenen Spielen in Folge und zwei Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz in Lauerstellung. „Wir bekommen dann durch einen unnötigen Zweikampf einen Elfmeter gegen uns. Da fällt dann das 4:1 und dann war das Spiel leider verloren. Dennoch, die zweite Halbzeit fand ich wirklich gut von uns und wenn da der Anschlusstreffer fällt, glaube ich, können wir da vielleicht auch nochmal das Spiel drehen. Aber Kibo hat ihre Phase gut ausgenutzt und, wenn man das ganze Spiel betrachtet, vielleicht auch verdient gewonnen. Wobei die Höhe nicht ganz den Spielverlauf widerspiegelt“, so Becker.