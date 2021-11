Die Niederschläge in den kommenden Tagen fallen teils als Regen, teils als Schnee oder Schneeregen.

In den nächsten Tagen baut sich eine zunehmend südwestliche bis westliche Strömung auf. Dabei gelangen vom Atlantik wie auf einer Rennstrecke immer wieder Störungsgebiete nach Mitteleuropa. Diese führen mal etwas mildere, mal nass-kalte Luft in unsere Region.

Vorhersage

Montag: Die Woche startet mit einer Mischung aus kurzen sonnigen Phasen und dichteren Wolken. Vor allem am Nachmittag kann es stellenweise je nach Höhenlage etwas Schnee(regen) oder Regen geben. Die Temperaturen bewegen sich dabei im mäßig-kalten Bereich.

Dienstag: Mit deutlich auffrischendem Wind trübt sich der Himmel nach leicht frostiger Nacht ein und es setzt Schneefall oder Schneeregen ein. Im Zustrom etwas milderer Luft werden aus den Flocken zum Nachmittag aber immer häufiger Tropfen. Kurzfristig muss jedoch mit Glätte auf Straßen und Gehwegen gerechnet werden.

Mittwoch: Heute dominieren dichte graue Schichtwolken und es fällt gelegentlich Regen oder Sprühregen. Der Wind bleibt dabei lebhaft. Die Temperaturen steigen noch etwas an.

Donnerstag: Von Nordwesten erreicht uns im Tagesverlauf kältere Luft, und es stellt sich eine Mischung aus kurzen Aufheiterungen, sowie mächtigeren Wolkenmassen ein. Es gehen örtliche Schauer nieder. Unter die Tropfen mischen sich dann wieder vermehrt Flocken oder Graupelkörner. Der Wind flaut etwas ab.

Weiterer Trend

Am Freitag, sowie am Wochenende dominieren abgesehen von einigen Auflockerungen weiterhin die Wolken und gelegentlich fällt Niederschlag, teils in Form von Regen oder Schneeregen, teils auch mal als Schnee. Es bleibt nass-kalt und ungemütlich.