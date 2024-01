Das Wetter gleicht in der kommenden Woche einer Achterbahnfahrt. Frost, Regen, Wind, Sonne, Wolken – von allem ist etwas dabei. Vorsicht: Immer wieder kann es glatt werden. Und zur Wochenmitte steht, Stand jetzt, ein Wetterwechsel an, der es in sich haben könnte.

In dieser Woche steht ein Kampf der Luftmassen bevor. Ein umfangreiches Tief über Nordeuropa transportiert kalte Polarluft in Richtung Süden. Gleichzeitig schaufelt ein sich zur Biskaya verlagerndes Tief milde Luft von Südwesteuropa nach Norden. Dort wo sich beide Luftmassen treffen, formiert sich eine markante Zone mit Niederschlägen. Je nach dem wo sich die genaue Position der Luftmassengrenze befindet, fällt Regen, Schnee oder sogar beides. Aus momentaner Sicht sieht es so aus, als würden sich beide Luftmassen genau über Rheinland-Pfalz treffen. Daher steht uns um die Wochenmitte herum eine brisante und gefährliche Wettersituation bevor.

Vorhersage

Montag: Die Woche startet kalt und wolkenverhangen. Bis mittags fällt gelegentlich Schnee. Am Nachmittag reißt die Wolkendecke hin und wieder auf, die Sonne kann sich jedoch nicht lange durchsetzen – es sind immer wieder Schneeschauer möglich. Insbesondere in höheren Lagen kann sich eine dünne Schneedecke bilden. Achtung: Auf Straßen und Gehwegen kann es glatt werden.

Dienstag: Am Dienstag gibt es eine Mischung aus Wolken und zeitweiligem Sonnenschein. Es bleibt trocken. Nachts wird es verbreitet frostig. Über Mittag bewegen sich die Temperaturen um den Gefrierpunkt.

Mittwoch: Von Frankreich nimmt die Bewölkung rasch zu. Es setzen schon früh Niederschläge ein, die anfangs als Schnee oder gefrierender Regen fallen und später bei einsetzender Milderung allgemein in Regen übergehen. Es droht verbreitet Glätte auf Straßen und Gehwegen. Außerdem kann der Südwestwind im Tagesverlauf vorübergehend spürbar auffrischen.

Donnerstag: Von Norden drückt die Kaltluft gegen die Luftmasse, die sich über der Region befindet. Dies könnte dazu führen, dass die immer noch zu erwartenden Niederschläge wieder von Regen in Schnee übergehen. Dann muss erneut mit der Gefahr von rutschigen Straßen und Gehwegen gerechnet werden.

Weiterer Trend

Am Freitag und Samstag beruhigt sich unter Hochdruckeinfluss das Wetter. Die Sonne setzt sich durch. Dazu bewegen sich die Temperaturen im winterlichen Bereich. Nachts kann es eisig werden. Am Sonntag trübt sich der Himmel ein, und mit einsetzender Milderung droht in der Nacht auf Montag kurzzeitig Glatteisregen.